Бастрыкин заинтересовался ветхим 80-летним домом на Судостроительной в Калининграде

Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов ветхого дома на ул. Судостроительной в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«На протяжении нескольких лет в здании 1945 года постройки разрушаются фундамент и кладка фасада, протекает кровля, в помещениях из-за сырости образовалась плесень. При этом обслуживание строения не осуществляется, а ремонт запланирован лишь на 2026 год. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли. В СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело», — рассказали в ведомстве.

Председатель СКР Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.