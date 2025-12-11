ЕК признала желание выйти из сложной экономической ситуации за счет активов РФ

ЕК признала желание выйти из сложной экономической ситуации за счет активов РФ

Еврокомиссия (ЕК) признала, что хочет экспроприировать замороженные активы России, чтобы «выйти из сложной экономической ситуации», в которой оказался Евросоюз якобы в результате конфликта на Украине. Об этом заявил представитель ЕК Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе, сообщает ТАСС.

По его словам, «резонно утверждать», что украинский конфликт «влияет не только на Украину, но и на более широкую ситуацию в Европе». «Поэтому резонно утверждать, что использование статьи 122 [Соглашения о Европейском союзе] (позволяет принять решение об экспроприации активов России не единогласно, а квалифицированным большинством голосов) в данном случае обоснованно, поскольку оно позволит Евросоюзу забрать ресурсы, которые помогут ему выйти из сложной экономической ситуации, в которой ЕС оказался сейчас», — сказал Уйвари.

По его словам, если бы не начался конфликт на Украине, «Европа была бы сейчас в гораздо более процветающем положении». Он не уточнил, какую часть ущерба экономике Европы нанесли экономические санкции ЕС против России, а также расходы на финансирование киевского режима.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что Евросоюзу следует использовать российские активы как «билет» за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине.


