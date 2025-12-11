Еврокомиссия (ЕК) признала, что хочет экспроприировать замороженные активы России, чтобы «выйти из сложной экономической ситуации», в которой оказался Евросоюз якобы в результате конфликта на Украине. Об этом заявил представитель ЕК Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе, сообщает ТАСС.

По его словам, «резонно утверждать», что украинский конфликт «влияет не только на Украину, но и на более широкую ситуацию в Европе». «Поэтому резонно утверждать, что использование статьи 122 [Соглашения о Европейском союзе] (позволяет принять решение об экспроприации активов России не единогласно, а квалифицированным большинством голосов) в данном случае обоснованно, поскольку оно позволит Евросоюзу забрать ресурсы, которые помогут ему выйти из сложной экономической ситуации, в которой ЕС оказался сейчас», — сказал Уйвари.

По его словам, если бы не начался конфликт на Украине, «Европа была бы сейчас в гораздо более процветающем положении». Он не уточнил, какую часть ущерба экономике Европы нанесли экономические санкции ЕС против России, а также расходы на финансирование киевского режима.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что Евросоюзу следует использовать российские активы как «билет» за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине.