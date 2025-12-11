В аэропорту Храброво задерживаются 18 рейсов, 4 отменены

В Храброво по состоянию на 08:55 11 декабря задерживаются 18 рейсов, 4 отменены. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло калининградского аэропорта.



Так, на вылет задерживаются 7 рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Киров, на прилёт — 11 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Череповца. Отменены, кроме того, два самолёта, отправляющихся в Шереметьево, и два рейса на прилёт из московского аэропорта.

Ночью 11 декабря в столичных аэропортах вводились временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Перенаправленные из Москвы рейсы принимал Пулково. Аэропорты столичного узла возобновили приём и выпуск самолётов в 7 утра по московскому времени.