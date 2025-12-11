Минцифры: в «белый список» в Калининградской области вошло три сайта

В Калининградской области в «белый список» сайтов, которые будут продолжать работу при отключении мобильного интернета, вошли три ресурса. Как сообщили «Новому Калининграду» в региональном министерстве цифровых технологий и связи, это сайт правительства, МФЦ и Медрег39 (записи к врачу).



«„Белый список“ для регионов — пилотный проект, в настоящее время он апробируется, — сообщили в министерстве. — В конце октября Минцифры РФ каждому из регионов определило квоту в три ресурса для включения в список. Речь идет в первую очередь о социально значимых — здравоохранении, госуслугах и т.п. Калининградская область включила в него сайты правительства, МФЦ, Медрег39».

В региональном министерстве также отметили, что новой информации о квотах пока нет. «Возможно, в будущем число ресурсов будет расширяться. Кроме того, ожидается, что Минцифры РФ предоставит более четкие критерии ресурсов, которые могут считаться социально значимыми для включения в список», — пояснили в министерстве.

Отметим, что в регионах России, подвергающихся атакам БПЛА, отключения мобильного интернета наблюдаются регулярно — не работает безналичный расчет и навигация. В сентябре Минцифры РФ заявило о формировании так называемого «белого списка» сервисов и сайтов, которые будут доступны россиянам во время ограничений работы мобильного интернета. Отмечалось, что список будет обновляться регулярно.

На этой неделе в пресс-службе федерального Министерства сообщили, что работа по наполнению так называемого «белого списка» ведётся постоянно: «перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности». Включить в него ресурс иным способом невозможно, сообщили в Минцифры.