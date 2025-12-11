Власти планируют компенсировать ЖКУ всем сельским педагогам

Региональные власти планируют расширить действие социальной меры поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг для педагогов, работающих в сельской местности. Соответствующие поправки в Социальный кодекс были представлены 10 декабря на заседании комитета по социальной политике Заксобрания.

«Проектным законом предлагается распространить право на получение ежемесячной денежной компенсации на педагогических работников, которые работают в сельской местности, но при этом проживают в городской местности», — отметила замминистра соцполитики Виолетта Лёвина.

По ее словам, сейчас ежемесячная компенсация по оплате ЖКУ предоставляется только педагогам, которые и работают, и проживают в сельской местности. Размер выплаты с 1 января 2026 года после плановой индексации составит 4 301 руб., и ее получают 2 630 педагогов.

По расчетам министерства, расширение льготы затронет 314 педагогических работников, а дополнительные расходы областного бюджета в 2026 году составят 16,2 млн руб.

Проект поправок направлен на корректировку статьи 45 Социального кодекса Калининградской области.