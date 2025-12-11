Облминобр назвал число девятиклассников, которые не смогли пройти ГИА

Облминобр назвал число девятиклассников, которые не смогли пройти ГИА

В Калининградской области в 2024-2025 годах три девятиклассника не прошли или получили неудовлетворительный результат на ГИА. Об этом сообщило региональное министерство образования в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

По данным минобра, в 2024 году один выпускник 9 класса не прошел ГИА. Из-за болезни он не пришел на экзамен по русскому языку. В 2025-м два девятиклассника получили неудовлетворительный результат на ГИА. Первый не сдал русский язык, а второй — информатику.

Для получения «тройки» на ОГЭ по русскому языку в 2025 году нужно было набрать 15 первичных баллов, а по информатике — 5.

Напомним, что Госдума на пленарном заседании 19 ноября во втором и третьем чтениях приняла законопроект, согласно которому девятиклассники, не прошедшие или получившие неудовлетворительные результаты на ГИА по программам основного общего образования, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение по профессиям рабочих и должностям служащих.


