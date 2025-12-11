Власти планируют направить дополнительное финансирование на зарплаты медиков

Правительство России приняло решение о дополнительном выделении регионам свыше 9,6 млрд руб. на оплату труда врачей и среднего медперсонала в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба кабмина, передает ТАСС.

«Свыше 9,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2026 году. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что необходимость увеличения финансирования связана с ожидаемым ростом числа медработников. Согласно прогнозу, в 2026 году трудоустроятся более 6 тыс. врачей и свыше 8 тыс. специалистов среднего звена.

Дополнительные средства распределят между территориальными фондами обязательного медицинского страхования.