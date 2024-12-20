В Калининграде «прозвучит» эхо независимого кинофестиваля «По-ту-сторонний»

Калининграду пообещали «Эхо независимого кинофестиваля „По-ту-сторонний“» (12+). Мероприятие состоится 24 декабря в стенах Балтийского филиала Пушкинского музея. Об этом учреждение культуры рассказывает в своих социальных сетях.

«В ноябре самиздат „К!“ совместно с мастерской „Горка“ провели показы фильмов молодых кинематографистов. „Эхо“ представит фильмы из шести кураторских программ фестиваля. Один из них — „Бесконечная обезьяна“ (12+), lo-fi коан о времени, вентиляторе и природе фотографии, разворачивающийся в сознании черепахи (кураторская программа Лены Голуб „Истина где-то рядом“). Любопытно, что этот фильм был создан преподавателем калининградского филиала РГИСИ Артёмом Терентьевым и молодыми участниками лаборатории короткометражного фильма», — сказано в анонсе.



Начало мероприятия в 18-30. Билеты по 150 и 300 рублей.