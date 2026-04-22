В Калининграде завершили капремонт крыши и фасада дома на ул. Барнаульской

В Калининграде завершили капремонт дома на ул. Барнаульской, 1-3. Как сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта, подрядчик отремонтировал крышу и фасад.

Демонтаж остекления балконов, в том числе и со стороны двора, позволил обнаружить и устранить скрытые трещины, которые годами оставались незаметными.

«Сейчас трудно поверить, что это советская типовая серия. При проектировании мы опирались на историческую архитектуру нашего региона, чтобы гармонично вписать дом в сложившийся облик прилегающего Ленинского проспекта», — добавила пресс-служба.

Стены облицевали бетонной фактурной плиткой с элементами рельефной кладки. Она придаёт плоскости объём и создаёт мягкую игру теней в течение дня. Её ритм подхватывают переосмысленные элементы региональной исторической застройки — пилястры, профилированные карнизы, сандрики над окнами и изящные кронштейны, отмечает ФКР.

На смену остеклению пришли балконные ограждения с цветочницами в едином стиле. Первый этаж коммерции также обрёл целостный вид — его оформили рустовкой с плавными переходами между блоками и завершили единым фризом в тон новой фальцевой кровли.

