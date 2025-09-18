«Обитатели скрытого мира»: в Калининграде открывается выставка о грибах

Фото: пресс-служба КОИХМ
Фото: пресс-служба КОИХМ
В Калининградском историко-художественном музее 19 сентября состоится открытие традиционной выставки «Грибы: обитатели скрытого мира» (6+). Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Сезонная выставка позволяет ознакомиться с грибным разнообразием Калининградской области. В этом году в музее впервые будут представлены работы мастеров Ассоциации художников ботанического искусства из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока, работающих в жанре микологической живописи. Кроме того, в витринах можно будет увидеть муляжи многих видов грибов, выполненные художником Анатолием Манаевым.

Выставка будет работать до 26 октября.

