«Обитатели скрытого мира»: в Калининграде открывается выставка о грибах

В Калининградском историко-художественном музее 19 сентября состоится открытие традиционной выставки «Грибы: обитатели скрытого мира» (6+). Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Сезонная выставка позволяет ознакомиться с грибным разнообразием Калининградской области. В этом году в музее впервые будут представлены работы мастеров Ассоциации художников ботанического искусства из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока, работающих в жанре микологической живописи. Кроме того, в витринах можно будет увидеть муляжи многих видов грибов, выполненные художником Анатолием Манаевым.

Выставка будет работать до 26 октября.