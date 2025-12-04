Минздрав: возможны проблемы с доступом в МИС из-за перебоев с Интернетом в регионе

В Калининградской области наблюдаются перебои с интернет-соединением, что может привести к недоступности некоторых государственных сайтов, включая медицинские информационные системы. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Медицинская помощь продолжает оказываться в полном объеме, подчеркнули в ведомстве. Все необходимые службы работают в штатном режиме.

Напомним, что в сентябре 2024 года на серверном оборудовании МИС «Барс» уже случались технические сбои. Сервис был недоступен пять дней. Пресс-служба регионального правительства сообщила, что задержка запуска МИС была связана с доставкой комплектующих серверного оборудования, которое собирались заменить.

В ноябре 2024 года ряд медучреждений области не мог пользоваться медицинской информационной системой «БАРС» из-за проблем на линии Ростелекома.

В октябре 2025 года из-за хакерской атаки на операторов мобильной связи в некоторых медучреждениях Калининградской области временно не работали каналы связи для доступа в Интернет и медицинскую информационную систему.