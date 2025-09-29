В КОИХМ проведут экскурсии по выставке «Древние воины янтарного края»

В Историко-художественном музее в октябре пройдут экскурсии по выставке «Древние воины янтарного края» (6+). Анонс размещён в сообществе учреждения «ВКонтакте».

Экскурсии 11,18 и 25 октября в 12:00 проведёт научный сотрудник сектора археологии Дарья Лапина. «В экспозиции посетители впервые увидят самые яркие сокровища из элитных погребений эстиев эпохи Великого переселения народов и Темных веков (конец IV–VII века): боевое оружие, роскошные элементы конской упряжи, изысканные украшения и предметы быта, которые полторы тысячи лет покоились в земле», — рассказывают в анонсе.

«Центральная часть выставки создана на основе материалов Самбийской экспедиции Института археологии РАН. В 2016–2017 годах археологи исследовали некрополь Алейка-7 в Зеленоградском районе, где обнаружили более 800 погребений. В одном из захоронений, вероятно принадлежавшем вождю, обнаружили роскошный рог для питья с наконечником в виде хищной птицы. Позолоченные украшения конской упряжи поражают мастерством исполнения», — сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе КОИХМ.