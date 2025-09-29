В КОИХМ проведут экскурсии по выставке «Древние воины янтарного края»

Все новости по теме: Культура

В Историко-художественном музее в октябре пройдут экскурсии по выставке «Древние воины янтарного края» (6+). Анонс размещён в сообществе учреждения «ВКонтакте».

Экскурсии 11,18 и 25 октября в 12:00 проведёт научный сотрудник сектора археологии Дарья Лапина. «В экспозиции посетители впервые увидят самые яркие сокровища из элитных погребений эстиев эпохи Великого переселения народов и Темных веков (конец IV–VII века): боевое оружие, роскошные элементы конской упряжи, изысканные украшения и предметы быта, которые полторы тысячи лет покоились в земле», — рассказывают в анонсе.

«Центральная часть выставки создана на основе материалов Самбийской экспедиции Института археологии РАН. В 2016–2017 годах археологи исследовали некрополь Алейка-7 в Зеленоградском районе, где обнаружили более 800 погребений. В одном из захоронений, вероятно принадлежавшем вождю, обнаружили роскошный рог для питья с наконечником в виде хищной птицы. Позолоченные украшения конской упряжи поражают мастерством исполнения», — сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе КОИХМ.

Открытие выставки состоялось 16 сентября 2025 года. Ранее специально для данной экспозиции музей приобрел 3D-ворона за полмиллиона рублей.

Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter