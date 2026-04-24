На территории базы БФУ в Рыбном завершились аварийно-восстановительные работы

На территории базы БФУ им. Канта в Рыбном Пионерского округа, которая была разрушена после штормов в январе прошлого года, завершились аварийно-восстановительные работы. Соответствующая информация размещена на странице ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте».

«После проведения БФУ им. Канта аварийно-восстановительных работ под техническим контролем специалистов Балтберегозащиты аварийная ситуация была ликвидирована, а береговой склон частично восстановлен и укреплен берегозащитной конструкцией из каменной наброски с ядром из геобэгов и осуществлен противоэрозионный гидропосев», — сообщили в пресс-службе Балтберегозащиты.

Напомним, в начале октября 2025 года сообщалось, что подрядчик приступил к аварийно-восстановительным работам.

В середине января 2025 того же года в результате шторма, который принёс в регион циклон «Чарли», повреждения получили объекты береговой инфраструктуры в Янтарном, Пионерском и Зеленоградске. Аварийный участок побережья в Рыбном перекрыли. Через две недели там было зафиксировано повторное обрушение берега.

Фото: ГБУ КО «Балтберегозащита»