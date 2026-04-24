Банк в Калининграде оштрафовали на 300 тыс. рублей за незаконное взыскание долга

В Калининграде кредитную организацию привлекли к административной ответственности за нарушения при взыскании задолженности. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, сотрудник банка представлялся судебным приставом и оказывал давление на родственников должника.

По данным ведомства, житель Калининграда допустил просрочку по кредиту, после чего представитель банка начал звонить его сестре и матери. В ходе разговоров он требовал вернуть около 270 тыс. рублей, представлялся сотрудником ФССП и заявлял о якобы планируемом выезде для описи имущества.

Поддавшись давлению, сестра должника перевела 70 тыс. рублей, однако позже обратилась с жалобой в управление судебных приставов.

Проверка показала, что действия банковского работника нарушили требования федерального законодательства о защите прав граждан при возврате просроченной задолженности. В частности, он взаимодействовал с третьими лицами без их согласия, вводил их в заблуждение, не представлялся должным образом и разглашал сведения о долге.

По итогам рассмотрения дела банк признали виновным по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ и назначили штраф в размере 300 тыс. рублей. В организации вину признали, штраф оплатили, а также вернули деньги, перечисленные родственницей должника.

После вмешательства приставов незаконное взаимодействие с семьей заемщика было прекращено.

