«Чеховка» анонсировала виртуальную краеведческую прогулку

Фото: сообщество Центральной городской библиотеки им.А.П.Чехова «ВКонтакте»
В Центральной городской библиотеке им.А.П.Чехова 23 сентября проведут виртуальную краеведческую прогулку «От старого города к городу будущего» (12+). Анонс размещён в сообществе учреждения «ВКонтакте».

«Мы не „уйдем“ далеко от „Чеховки“ и поговорим о той части города, которая простирается от нынешнего университета МВД до универсама „Московский“. Вместе мы рассмотрим процесс трансформации: как древний прусский город постепенно превращался в совершенно другой, новый социалистический Калининград. Вас ждет много исторических фотографий и архивных видео», — рассказывают организаторы.

В анонсе напоминают: «На осенне-зимний период краеведческие прогулки „Чеховки“ перемещаются в теплый зал библиотеки. До наступления весны мы будем гулять по нашему прекрасному городу в виртуальном формате».

Начало — в 16:30, вход свободный.


