28 пар заключили брак в Калининграде 26.02.2026

26 февраля узами брака сочетались 28 пар в Калининграде. Об этом сообщает радио «Балтик Плюс» со ссылкой на представителей ЗАГСа.

«Многие выбрали дату из-за сочетания цифр — 26.02.2026», — отмечает радиостанция. Как сообщили в учреждении, такая активность — редкость для зимнего месяца. В другие годы в феврале свадеб было в несколько раз меньше.

Напомним, что органы статистики исключили раздел «Демография» из регулярных докладов «О социально-экономическом развитии Калининградской области». В последний раз информация об основных демографических показателях публиковалась по итогам 1 квартала 2025 года. По состоянию на 1 марта 2025 года в области был зарегистрирован 891 брак и 691 развод. 


