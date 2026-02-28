Весна близко: погода в Калининградской области 28 февраля

В субботу, 28 февраля, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается ясная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +11°С. Скорость ветра составит 2 м/с, направление — юго-запад. Атмосферное давление немного выше нормы — 763 мм рт. ст.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую высокую дневную температуру — +12°С — в Калининграде, Багратионовске и Мамоново. Ночью в этих городах похолодает до +2...+3°С. На побережье днём +8°С, ночью +3°С. На востоке области +10°С, ночью 0°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре ожидается безоблачная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +4,2°С, днём потеплеет до 11,2°С, вечером похолодает до +6,6°С. Влажность — до 87%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+4°C, днём +6...+11°C. Видимость 4-7 км, в дымке 1-2 км. На дорогах местами гололедица. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», в субботу «днем в регионе воздух прогреется до +8...+11°С, в Калининграде, на юге и западе области (Багратионовский, Зеленоградский, Правдинский, Гурьевский, Гвардейский р-н) до +12...+14°С. С утра до вечера — ясно/малооблачно и без осадков. Утром и вечером местами возможна дымка, туман (особенно у побережья). Вечером похолодает до +2...+5°С. Ветер преимущественно юго-западный, слабый/умеренный (2-7 м/с). Атмосферное давление 763 мм.рт.ст.»