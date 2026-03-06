«Как начать свою коллекцию»: в Воротах проведут лекцию об инвестициях в искусство

В арт-пространстве «Ворота» 8 марта состоится лекция «Инвестиции в искусство: как начать свою коллекцию» (16+). Анонс размещён в сообществе пространства «ВКонтакте».

Встречу проведёт Анна Фурса — кандидат экономических наук, эксперт по инвестициям в искусство и арт-консультант, член Союза Дизайнеров и Архитекторов.

«Сегодня искусство всё чаще становится не только частью культурной жизни, но и инвестиционным активом. Однако у многих возникает вопрос: „с чего начать?“. На встрече вы узнаете: как сформировать свою первую коллекцию искусства, какие произведения действительно имеют инвестиционный потенциал, как ориентироваться в современном арт-рынке, как покупать искусство осознанно и с перспективой роста стоимости», — рассказывают в сообщении.

Начало — в 15:00, цена билета — 300 руб.