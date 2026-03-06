Дымка, местами сильный туман: погода в Калининградской области 6 марта

Днём в пятницу, 6 марта, в Калининградской области ожидается переменная облачность без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит 8°C. Атмосферное давление — 769 мм, ветер юго-западный, 1 м/с.



Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске 3°C, на востоке области 5°C. На всей территории области осадки не ожидаются.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу безоблачно, туман. Температура утром −3°C, днём 7°C, вечером 2°C. Влажность составит до 100%, давление — 768 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, прогнозируется усиление западного ветра на побережье до 24 м/с.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в пятницу днём в Калининграде и области возможна дымка и местами сильный туман, гололедица. «Днём небо прояснится (ясно/малооблачно), до +6...+9°C в Калининграде и области, у побережья +4...+7°C. Вечером похолодает до 0...-3°C по области, местами вновь возможна дымка, туман. Ветер переменных направлений (преимущественно западный/юго-западный), штиль/слабый (0-5 м/с)», — рассказывают метеолюбители.