«Балтика» отдала в аренду бакинскому клубу одного из лидеров команды

«Балтика» одала в аренду нападающего Алекса Фернандеса. Ближайшие полгода он проведёт в бакинском «Нефтчи», сообщил калининградский клуб в своих медиа.

Арендное соглашение между командами рассчитано на полгода. При этом в контракте прописана возможность пролонгации договора на такой же период. Об опции выкупа игрока не сообщается.

Фернандес пополнил стан «Балтики» в феврале 2024 года, когда команда усилялась на весеннюю часть российской Премьер-лиги сезона 2023/2024. За год в составе калининградцев Алекс сыграл в 36 матчах, отличился 11 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

«В текущем сезоне форвард провел 18 матчей, отметился шестью голами и двумя голевыми передачами. Желаем Алексу успешной аренды!» — написал калининградский клуб в своём телеграм-канале.

В зимнее трансферное окно-2025 в «Балтику» перешёл вратарь из нижегородского «Пари НН» Иван Кукушкин. В декабре калининградский клуб покинули защитники Кирилл Маляров и Илья Калачёв. Тогда же СМИ писали об интересе балтийцев к племяннику экс-игрока мадридского «Реала» и сборной Нидерландов. В январе стан балтийцев также пополнился полузащитником из «Нефтехимика» Максимом Петровым, нападающим сборной Сальвадора Брайаном Хилем и защитником «Ростова» Евгением Черновым. В феврале команду пополнил молодой полузащитник Руслан Оздоев.

Воспитанник калининградского футбола Владислав Лазарев отправился в аренду в «Чайку». Другой воспитанник «Балтики», защитник Тигран Аванесян перешёл в тульский «Арсенал». «Балтика» также объявила о досрочном окончании аренды полузащитника Ивана Зазвонкина. 25 января калининградский футбольный клуб отдал в аренду в «Сокол» защитника Дмитрия Бегуна, 26-го в «Уфу» также на полгода отправился голкипер Илья Свинов. Полузащитник Никита Глушков пополнил ряды дебютанта Высшей лиги Беларуси «МЛ Витебск», а Гоча Гогричиани расторг контракт с клубом по соглашению сторон.