Калининградцы завоевали медали на Кубке мира по рукопашному бою (фото)

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Все новости по теме: Спорт

Калининградские спортсмены завоевали медали Кубка мира по рукопашному бою в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Воспитанники заслуженного мастера спорта Алексея Волкова Никита Белоусов и Георгий Яцына заняли первое и третье места соответственно на турнире в столице Киргизии. «Никита Белоусов, который успевает совмещать спорт и учёбу в БФУ им. И. Канта, добыл золото в весовой категории до 54 кг. Его партнёр по сборной России оказался на третьей строчке турнирного зачёта. Георгий Яцына выступал в весовой категории до 97 кг», — говорится в сообщении.

Никита Белоусов, как сообщается, превзошёл успех своего тренера, который на аналогичном турнире в 2019 году завоевал серебро. Весной 2025 году Никита Белоусов занял второе место на чемпионате России по рукопашному бою.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter