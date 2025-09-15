Калининградцы завоевали медали на Кубке мира по рукопашному бою (фото)

Калининградские спортсмены завоевали медали Кубка мира по рукопашному бою в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Воспитанники заслуженного мастера спорта Алексея Волкова Никита Белоусов и Георгий Яцына заняли первое и третье места соответственно на турнире в столице Киргизии. «Никита Белоусов, который успевает совмещать спорт и учёбу в БФУ им. И. Канта, добыл золото в весовой категории до 54 кг. Его партнёр по сборной России оказался на третьей строчке турнирного зачёта. Георгий Яцына выступал в весовой категории до 97 кг», — говорится в сообщении.

Никита Белоусов, как сообщается, превзошёл успех своего тренера, который на аналогичном турнире в 2019 году завоевал серебро. Весной 2025 году Никита Белоусов занял второе место на чемпионате России по рукопашному бою.