Оффор — о матче с ЦСКА: «Можем играть с любой командой»

Чинонсо Оффор. Фото: Роман Большаков / ФК «Балтика»
Чинонсо Оффор. Фото: Роман Большаков / ФК «Балтика»
Все новости по теме: Балтика

Нигерийский нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор считает, что его команда способна играть с любым клубом России. Такое мнение «Новому Калининграду» футболист высказал на тренировке клуба 19 сентября.

«Мне кажется, что мы можем играть против любой команды. В следующих двух матчах мы рассчитываем взять максимум очков. <...> Мы хотим побеждать в каждом матче, иначе быть не может. Мы играем дома, и мы уверены, что мы сможем достичь цели. Это будет очень хорошим результатом для нас. Очень надеюсь, что придет много болельщиков и они вновь здорово нас поддержат, как это было в прошлое воскресенье на матче против „Зенита“. Играть в такой атмосфере — фантастика!» — отметил Оффор.

Нигериец рассказал, что в матче с ЦСКА в Кубке России ему было «тяжеловато в конце», так как это была его первая полная игра за клуб. При этом выдерживать темп в каждом матче футболистам, по его словам, позволяет «отличный тренировочный процесс». Сам Оффор в прошедшей встрече вступил в 39 единоборств. Он подчеркнул, что со стилем футбола «Балтики» такое количество является нормой.

Накануне калининградский клуб обыграл московский ЦСКА в четвёртом туре Пути РПЛ Кубка России по пенальти. Этот результат позволил подопечным Андрея Талалаева набрать первые два очка в соревновании. При этом по итогам четырёх матчей Кубка балтийцы в своей группе идут последними. Следующий матч в рамках турнира подопечные Андрея Талалаева проведут с тольяттинским «Акроном» в Калининграде 1 октября. Уже 21 сентября на «Ростех Арене» балтийцы сыграют с «Ростовом» в девятом туре Российской Премьере-лиги. Встреча запланирована на 16:00 (0+). Напомним, что для посещения матчей РПЛ необходимо оформить карту болельщика. Как это сделать, можно узнать по ссылке.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter