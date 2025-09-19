Оффор — о матче с ЦСКА: «Можем играть с любой командой»

Нигерийский нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор считает, что его команда способна играть с любым клубом России. Такое мнение «Новому Калининграду» футболист высказал на тренировке клуба 19 сентября.

«Мне кажется, что мы можем играть против любой команды. В следующих двух матчах мы рассчитываем взять максимум очков. <...> Мы хотим побеждать в каждом матче, иначе быть не может. Мы играем дома, и мы уверены, что мы сможем достичь цели. Это будет очень хорошим результатом для нас. Очень надеюсь, что придет много болельщиков и они вновь здорово нас поддержат, как это было в прошлое воскресенье на матче против „Зенита“. Играть в такой атмосфере — фантастика!» — отметил Оффор.

Нигериец рассказал, что в матче с ЦСКА в Кубке России ему было «тяжеловато в конце», так как это была его первая полная игра за клуб. При этом выдерживать темп в каждом матче футболистам, по его словам, позволяет «отличный тренировочный процесс». Сам Оффор в прошедшей встрече вступил в 39 единоборств. Он подчеркнул, что со стилем футбола «Балтики» такое количество является нормой.

Накануне калининградский клуб обыграл московский ЦСКА в четвёртом туре Пути РПЛ Кубка России по пенальти. Этот результат позволил подопечным Андрея Талалаева набрать первые два очка в соревновании. При этом по итогам четырёх матчей Кубка балтийцы в своей группе идут последними. Следующий матч в рамках турнира подопечные Андрея Талалаева проведут с тольяттинским «Акроном» в Калининграде 1 октября. Уже 21 сентября на «Ростех Арене» балтийцы сыграют с «Ростовом» в девятом туре Российской Премьере-лиги. Встреча запланирована на 16:00 (0+). Напомним, что для посещения матчей РПЛ необходимо оформить карту болельщика. Как это сделать, можно узнать по ссылке.