Директор «Ростех-Арены» стал чемпионом сурдлимпийских игр в Японии

Калининградский спортсмен Алексей Шемаров победил в финале по греко-римской борьбе в супертяжёлой весовой категории до 130 кг на Сурдлимпийских играх в Токио. Об этом сообщает телеграм-канал Сурдлимпийского комитета России.

«В решающей схватке наш борец одолел представителя Казахстана со счетом 9:0 и взошёл на высшую ступень пьедестала Сурдлимпийских игр! Поздравляем Алексея с блестящей победой, которая принесла в копилку сборной очередное золото! Это настоящая мощь и мастерство!» — говорится в сообщении.

Напомним, в июле 2025 года чемпион мира по вольной борьбе Алексей Шемаров был назначен генеральным директором «Ростех Арены».