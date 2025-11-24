Директор «Ростех Арены» стал двукратным чемпионом Сурдлимпийских игр в Токио (фото)

Калининградский спортсмен Алексей Шемаров завоевал вторую золотую медаль на Сурдлимпийских играх в Японии. Об этом сообщил телеграм-канал Сурдлимпийского комитета России.

Как отмечается в сообщении, тяжеловес Шемаров «в финальном поединке вольной борьбы одолел иранского борца и стал двухкратным чемпионом Игр». Ранее калининградский борец победил в финале по греко-римской борьбе в супертяжёлой весовой категории до 130 кг. 22 ноября он одолел представителя Казахстана со счетом 9:0 и взошёл на высшую ступень пьедестала Сурдлимпийских игр.

Напомним, в июле 2025 года чемпион мира по вольной борьбе Алексей Шемаров был назначен генеральным директором «Ростех Арены».