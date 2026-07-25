«Балтика» начала новый сезон в РПЛ с поражения

Фото: телеграм-канал ФК «Балтика»
Фото: телеграм-канал ФК «Балтика»
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Футбольный клуб «Балтика» проиграл московскому ЦСКА в первом туре Российской Премьер-лиги. Матч состоялся в пятницу, 24 июля, на «ВЭБ Арене» и завершился со счётом 2:1, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Уже на 35-й секунде нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор забил самый быстрый первый гол сезона в РПЛ. На 27-й минуте Данила Козлов сравнял счёт, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда. Через 5 минут после этого защитник «Балтики» Андерсон забил автогол. На 36-й минуте московские армейцы вышли вперёд после выхода Кирилла Глебова один на один с Максимом Бориско. Этот гол стал победным в матче. На 53-й минуте судья отменил дубль Оффора из-за положения вне игры.

Следующий матч в рамках РПЛ «Балтика» проведёт 1 августа на «Ростех Арене» против московского «Динамо» (0+).

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