В Калининграде расследуют ряд дел, фигуранты которых успели выехать за рубеж

В Калининградской области расследуется ряд уголовных дел, фигуранты которых успели выехать в недружественные страны. О том, что информация об этих делах скоро станет публичной, 23 июля во время пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Калининград» пообещал руководитель регионального СУ СК Дмитрий Канонеров.

«К сожалению, мы сейчас сталкиваемся с тем, что ряд недружественных государств пытается политизировать вопросы правовой помощи. Запросы об экстрадиции преступников или об оказании правовой помощи уходят в никуда. По линии Интерпола ещё определённые есть взаимодействия, — отметил Канонеров. — Но что касается, например, деятельности Следственного комитета, последний факт выдачи обвиняемого по запросу об оказании правовой помощи по нашему уголовному делу — это октябрь 2022 года. Калининградец в июне 2021 года, находясь по месту жительства в общежитии в одном из домов по улице Невского, в ходе бытового конфликта нанёс ножевое ранение, причинил смерть мужчине и сразу после совершения убийства скрылся от правоохранительных органов на территории королевства Швеция. Ему было заочно предъявлено обвинение в убийстве. Он объявлен был в международный розыск, заочно арестован. Ну и в октябре 2022 года это лицо было экстрадировано компетентными органами Швеции в правоохранительные органы Калининградской области, и уже по этому делу даже вынесен обвинительный приговор».

Плотное взаимодействие, по словам руководителя регионального СУ СК, у местных следователей идёт с коллегами из стран СНГ, а также с партнёрами по объединениям БРИКС и ШОС.

«Мы исполняем. Наша установка простая: если к нам вдруг приходят какие-то международно-правовые поручения любого иностранного государства, мы свою работу выполняем без каких-либо политических подоплёк. Здесь не стоит говорить: „Они нам вон как, а мы им вот так“. Да нет, конечно, мы вот свою работу делаем, считаем, что это правильное дело. Не должно быть так, чтобы вот преступник не понёс наказание, убежав в какую-то там недружественную страну, там ходил и радовался, что он вот такой вот хороший», — продолжил свою мысль Канонеров.

Он также отметил, что у СК с прокуратурой и с судом проработан вопрос о заочном привлечении к уголовной ответственности ряда лиц, которые скрылись на территории иностранных государств.

«В ближайшее время по ряду таких дел будет окончено производство и направлено прокурору, а затем в суд. Мы обязательно об этом расскажем. Я думаю, что это тоже один из путей борьбы с этими преступлениями. Человек рано или поздно попадёт в какую-то ситуацию, в какую-то среду, где мы сможем до него дотянуться. И тогда уже он будет отбывать наказание», — пообещал Канонеров.