В Калининграде полицейские разыскали водителя, «прокатившего» оппонента на капоте (фото)

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В Калининграде полицейские разыскали водителя, «прокатившего» оппонента на капоте (фото)

В Калининграде полицейские привлекли к ответственности участников дорожного инцидента, в ходе которого один из оппонентов «перемещал» другого на капоте своего автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет сотрудниками полиции было выявлено видео, на котором зафиксирован мужчина, перемещающийся на капоте движущегося внедорожника „Тойота“. Инцидент произошел на кольцевой развязке в районе улицы Гайдара в г. Калининграде. Водитель автомобиля совершил круг по кольцу и применил резкое торможение, в результате чего мужчина, находившийся на капоте, упал на проезжую часть», — рассказали в полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личности участников инцидента и доставили их в полицию для разбирательства. Выяснилось, что один из оппонентов, 34-летний калининградец, решил, что его «подрезали», вышел из машины и попытался блокировать проезд 63-летнему обидчику, оказавшись в итоге на капоте.

В отношении мужчин составлены протоколы по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ и ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ.


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