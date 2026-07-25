Существенные осадки маловероятны: погода в Калининграде 25 июля

В субботу, 25 июля, в Калининграде, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +22°С, ночью столбик термометра опустится до +14°С. Скорость ветра составит от 2 до 4 м/с с порывами до 8 м/с, направление — юго-запад. Атмосферное давление достигнет отметки 757 мм рт. ст. Относительная влажность 66%. Температура воды: +17.1°. Продолжительность светового дня — 16 часов и 18 минут.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре ожидается облачная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +14,1°С, днём потеплеет до +20,8°С, вечером похолодает до +19,4°С. Влажность — до 86%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду. Днём местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха днём +19...+24°С. Видимость 4-7 км. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром на территории региона потеплеет до +18...+20°С, ожидается переменная облачность без существенных осадков (на севере региона — в Зеленоградском, Полесском, Славском районах местами не исключены небольшие дожди). Днём до +20...+22°С (у побережья до +19...+21°С), облачно с прояснениями, без существенных осадков (в Славском, Неманском районах местами не исключены небольшие дожди). Вечером после заката похолодает до +15...+18°С, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно юго-западный (вечером переменный на южный/юго-восточный): в Калининграде и области утром и вечером — слабый (1-5 м/с), днём — слабый/умеренный (2-7 м/с), у побережья в течение всех суток слабый/умеренный. Атмосферное давление будет понижаться с 755 до 752 мм рт. ст.