Олимпийского чемпиона из Калининграда утвердили тренером сборной России по женской борьбе

Фото: официальная группа Федерации спортивной борьбы России
Фото: официальная группа Федерации спортивной борьбы России
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Олимпийского чемпиона из Калининграда Анатолия Белоглазова утвердили старшим тренером сборной России по женской борьбе. Об этом 23 июля сообщил официальный телеграм-канал Федерации спортивной борьбы России со ссылкой на своего руководителя Михаила Мамиашвили.

«Рад сообщить, что старшим тренером сборной России по женской борьбе станет многоопытный Анатолий Белоглазов, он уже погружён во все вопросы и готов работать. На ближайшем исполкоме его кандидатура будет утверждена. Убеждён, что Анатолий Алексеевич в тандеме с Магомедрасулом Батталовым сделают всё для того, чтобы женская борьба вышла на новый уровень», — сказал Мамиашвили.

На этом посту Белоглазов заменит Сайпуллу Абсаидова, ставшего олимпийским чемпионом в 1980 году (он покинул пост старшего тренера еще в июне).

Анатолий Белоглазов стал победителем Олимпийских игр 1980 года (в весе до 52 кг). Также на счету калининградца три золотые медали Чемпионатов мира (1977, 1978, 1982) в трех разных весовых категориях. Опыт работы тренером Анатолия Алексеевича — более трех десятков лет. Он работал в том числе и со сборной России по вольной борьбе, продолжительное время был старшим тренером юниорской команды.

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