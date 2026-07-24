В калининградском Следкоме пообещали найти виновника преступления 1973 года

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В калининградском Следкоме пообещали найти виновника преступления 1973 года

Следователи продолжают работу по самому старому нераскрытому уголовному делу в Калининградской области, возбужденному более полувека назад. Об этом во время пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС 23 июля сообщил руководитель СУ СК России по Калининградской области Дмитрий Канонеров.

«Наверное, самое старое уголовное дело, по которому мы стараемся работать, — это дело 1973 года, возбужденное по части второй статьи 108 Уголовного кодекса РСФСР», — рассказал Канонеров.

Он пояснил, что указанная статья соответствует нынешней ч. 4 ст. 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По словам руководителя регионального управления СК, в настоящее время в производстве следователей находятся десять уголовных дел о преступлениях прошлых лет такой категории. При этом по трём из них расследование близится к завершению.

«У нас есть очень неплохие перспективы. Три дела в ближайшее время будут окончены и переданы в для рассмотрения и утверждения прокурору и переданы, надеюсь, в дальнейшем в суд», — сообщил Канонеров.

Подробности самого старого уголовного дела глава Следкома раскрывать отказался, сославшись на продолжающееся расследование.

«Подробности я бы, конечно, с удовольствием вам рассказал и расскажу, только когда мы его раскроем, даст Бог», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов. Вместе с тем Канонеров сообщил, что речь идёт о бытовом преступлении.

«Это бытовое было преступление. На улице был обнаружен труп, и выдвинута была версия, что в ходе какого-то случайного конфликта были причинены телесные повреждения, тяжкий вред здоровью, от которого потерпевший скончался», — рассказал руководитель СУ СК.

Он отметил, что, несмотря на истечение сроков привлечения к уголовной ответственности, следователи продолжают работу по этому делу.

«Я, приводя пример 1973 года, говорю о том, что мы работаем по всем делам. Понятно, что все сроки привлечения к уголовной ответственности уже прошли, но, тем не менее, если преступник ещё жив, я думаю, что мы предпримем все усилия, чтобы прийти к нему и хотя бы, скажем так, мерами уголовно-процессуального принуждения заставить его пожалеть о содеянном», — заявил Канонеров.

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