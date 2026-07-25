Власти Калининграда запретили купаться в карьере «Мечта»

Власти Калининграда запретили купаться в карьере «Мечта»
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
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Купание в карьере «Мечта» временно запрещено из-за несоответствующих нормам проб воды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.

«Штормовые ветра и близость к заливу, по всей видимости, вновь стали виновниками того, что на карьере „Мечта“ мы вынуждены временно вывесить чёрный флаг. Это значит, что купаться в водоёме пока запрещено (просто загорать можно). Летом мы регулярно заказываем в Роспотребнадзоре анализы воды со всех наших официальных пляжей. Перед началом купального сезона всё было в норме. Но в пробах от 20 июля санитарные врачи выявили на „Мечте“ превышения по ряду микробиологических показателей», — говорится в сообщении.

Берег карьера планируют вновь обследовать на предмет незаконных выпусков, хотя «их там никогда не было и вряд ли им было откуда взяться».

В пресс-службе обещали сообщить, когда вода в водоёме нормализуется и купание можно будет возобновить.

В 2025 году аналогичный запрет действовал с 30 июня по 29 июля.

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