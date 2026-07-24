В МЧС рассказали о проверке систем противопожарной защиты в крупнейшем ТЦ области (видео)

Сотрудники государственного пожарного надзора совместно со специалистами испытательной пожарной лаборатории провели плановую проверку систем противопожарной защиты ТРЦ «Балтия Молл». Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Эксперты проверили работу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, противодымной вентиляции, а также внутреннего и наружного противопожарного водопровода. Испытания проводились с применением инструментального контроля и имитацией возникновения пожара. По итогам проверки составлены соответствующие акты. Выявленные замечания должны быть устранены в установленные сроки», — говорится в сообщении.

Подобные мероприятия позволяют своевременно выявлять скрытые неисправности и повышать уровень пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, добавили в МЧС.

Предоставить оперативный комментарий в ТЦ «Балтия Молл» не смогли.

Видео: МЧС Калининградской области