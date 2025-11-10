В Калининградском зоопарке пеликаны переехали «на историческую родину» (фото)

В Калининградском зоопарке пеликаны Федя, Зина и Кудряшка переехали с Большого пруда «на историческую родину» — Пеликаний пруд. Как сообщает пресс-служба учреждения, этот род птиц жил здесь с начала ХХ века.

«Переехали, чтобы быть поближе к павильону. Калининградский ноябрь капризный товарищ — то ветра, то заморозки. Киперы каждый день мониторят погоду на предстоящие сутки. Если прогноз покажет шторм или похолодание, пеликанов на ночь проводят в теплое помещение, а утром снова выпустят гулять», — пояснили в зоосаде.

Фото: Калининградский зоопарк

В ноябре ежедневные показательные кормления пеликанов (0+) продолжаются, отметила пресс-служба. Посетители зоопарка могут поучаствовать в них в 16:00.

