В Калининградском зоопарке орангутан Антон и ара Арчи отмечают День рождения

В Калининградском зоопарке 10 марта отмечают двойной День рождения. Орангутану Антону исполнилось 18 лет, а попугаю Арчи — 9. Об этом зоосад сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня Антону 18 — самый орангутаний расцвет. В природе эти приматы живут до 35-45 лет, в зоопарке — дольше, — отметили в учреждении. — У Антона сейчас всё по-взрослому: большой и важный жизненный этап. Подробности — на днях. Мы терпим, и вы потерпите, пожалуйста».

Изображения: скриншоты видео с телеграм-канала зоопарка

Что касается Арчи, то, как «уже взрослый и состоявшийся попугай№ (ары живут в среднем 35-50 лет), Арчи «благосклонно взял под крыло начинающего коллегу» по кличке Говоруша. Он родился два года назад и сейчас активно «постигает науку жизни в большой стае».