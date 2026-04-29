Калининградский зоопарк объявил о переходе на летний режим работы

С 1 мая Калининградский зоопарк переходит на летний график работы. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

С открытием сезона зоопарк будет работать с 9:00 до 20:00. Приобрести билеты в кассах можно до 19:00, а посетить павильоны — до 19:45. Как отметили в зоосаде, далее планируется продлить график до «суперлетнего».

«Билеты удобнее всего покупать на сайте. В сезон иногда случаются очереди. Чтобы не тратить время и нервы, лучше купить онлайн», — добавили в зоопарке.

Напомним, что юбилейный сезон в зоопарке откроется 1 мая (0+). Главным элементом праздника станет «Феерическая зоодемонстрация». Торжественное шествие запланировано на 11 часов от Дома тропических птиц до площади у фонтана.


