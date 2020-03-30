Главное о коронавирусе в понедельник, 30 марта

В Калининградской области вводится режим всеобщей самоизоляции, он начнет действовать в ночь с понедельника на вторник. Жителям области настоятельно не рекомендуют выходить из дома без особой необходимости. Что именно подразумевается под необходимостью, можно узнать тут и тут. Режим вводится до 5 апреля, но, скорее всего, будет продлен. По словам губернатора Антона Алиханова, в регионе вводятся ограничительные меры наподобие московских, но с важными отличиями — без дополнительных выплат безработным за счет бюджета субъекта, без необходимости составлять справки для выхода из дома. Уже во вторник мэрия Калининграда обещает организовать совместные с правоохранителями патрули на городских улицах. Правда, как будут наказывать нарушителей режима — неясно. Передвижений на личном транспорте не ограничивают, а вот количество общественного резко сократили. Новое расписание автобусов, троллейбусов и трамваев для областного центра можно посмотреть тут.

Еще у 9 жителей региона «условно подтвердился» коронавирус. Это значит, что сделанный на месте тест положительный и ожидается подтверждение лаборатории Москвы или Новосибирска. Выявлен еще один подтвержденный случай — у родственницы ранее заболевшего мужчины. Последний, по данным областных властей, привез коронавирус из Перу. Всего же за сутки в 35 регионах страны за сутки прибавилось 302 подтвержденных диагноза. Число умерших перевалило за полтора десятка, вечером в понедельник в московских больницах скончались сразу 4 пациента. В Калининградской области под наблюдением остаются 1620 человек. Выздоровели пятеро, в том числе троих выписали в понедельник.

Не у всех калининградских пациентов болезнь протекает в легкой форме, признал губернатор Антон Алиханов. Например, состояние пожилой матери первой заболевшей было достаточно серьезным, женщину подключали к аппарату ИВЛ и, по выражению губернатора, «вытащили» медики. Женщину уже выписали, а состояние других заболевших опасений не вызывает, но региональные власти подчеркивают — коронавирус коварен и все может измениться в любой момент.