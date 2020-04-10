Главное о коронавирусе в пятницу, 10 апреля

Режим всеобщей самоизоляции в Калининградской области решено продлить до 19 апреля включительно. Парикмахерским и салонам красоты из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в ближайшее время не будет разрешено работать, заявил губернатор Антон Алиханов. Тот факт, что многие мастера работают на дому, глава региона назвал личной безответственностью их и их клиентов. Для гостиниц, которые были вынуждены закрыться из-за ситуации с коронавирусом, глава региона пообещал сделать налоговые вычеты.

В Гурьевске выявлен факт нарушения санэпидрежима со стороны частной медицинской клиники «Виомар». Администратор учреждения оказалась инфицирована коронавирусом, в группе риска теперь 300 человек, приходившие на прием. Этот случай Антон Алиханов назвал «потенциальным уголовным делом». Клиника должна была работать в режиме экстренной помощи, но принимала всех по обычному графику. Безответственными губернатор считает не только руководителей медучреждения, но и всех пациентов. «300 человек пришло в эту клинику, ходите дальше, дорогие жители калининградского региона. Ходите дальше и заражайте своих мам, пап и всех остальных и смотрите потом, как они умирают. Вот все, что делают эти люди. 300 человек потенциальных убийц. Это 300 человек, которые пришли, и еще по 2-3 человека, которых они могли заразить дома. Ну вот и считайте. Это вся наша сейчас пропускная способность по нашим койкам во всех наших учреждениях. Добро пожаловать», — высказался губернатор.

За сутки в регионе зарегистрировали 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Один из них — у педиатра и медсестры детской поликлиники № 6. По словам Антона Алиханова, два жителя региона находятся в тяжёлом состоянии. «Используются в том числе искусственные аппараты вентиляции лёгких для поддержания жизнедеятельности. Скорее всего, в ближайшее время у нас будет подтверждено ещё несколько случаев заражения», — сообщил губернатор.

Всего в России подтверждено 1786 новых случаев в 57 регионах, зафиксировано 97 случаев полного выздоровления (в регионе регионе выписали троих) и 18 летальных исходов. Один из них — в Калининграде. Умершему было 70 лет. У него была диагностирована пневмония. Мужчина умер в военном госпитале. Персонал и пациентов изолировали. «Есть уже указание главного санитарного врача о том, что все, кто находились в этом учреждении в этот момент, должны быть там изолированы и не посещать ничего — ни домой, никуда. Все — сотрудники, здоровые, больные, все», — сказал Антон Алиханов.

Региональному управлению МВД власти поручили максимально жестко применять штрафные санкции за нарушение режима самоизоляции. Людей, сомневающихся в законности штрафов Антон Алиханов назвал «юридическими эквилибристами» и «просто врагами общества». Родителей, выпускающих гулять детей на улицу во время пандемии, губернатор назвал «врагами им и себе». Он напомнил, что для потенциальных больных в регионе выделено более 430 коек в больницах, но «если мы пойдем по экспоненте, то никаких коек не хватит, если мы все будем относиться к этому спустя рукава».

Власти Калининградской области заявили, что из-за карантина в регионе простаивают около 9,1 тыс. предприятий. Данных о числе сотрудников на неработающих предприятиях в правительстве нет. В отделах ЗАГС Калининградской области приостановили торжественную регистрацию брака. В исключительных случаях, если дату изменить невозможно, брак будут регистрировать в присутствии жениха и невесты, без гостей. Выездные регистрации отменены до особого распоряжения.

В соседней Литве число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось до 999. За последние сутки в стране подтверждено 44 новых случая. Количество умерших от коронавируса в Польше превысило 170 человек. По состоянию на вечер 9 апреля количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Польше составило 5575. От инфекции скончалось 174 пациента, 284 человека выздоровели.