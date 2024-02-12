Власти Гвардейска надеются, что вода не поднимется до критического уровня

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Власти подтопленного Гвардейска надеются, что вода не поднимется на критический уровень, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное управление по делам ГО и ЧС.

«В настоящее время муниципалитет мешками с песком пытается предотвратить подтопление домов, которые расположены на берегу реки Преголи. Уровень воды сейчас составляет 2,78 метра, то есть не доходит до 3,5 метров, что является критичным. Но в последнее время система датчиков и постоянный мониторинг говорят о том, что вода на этот критический уровень не поднимется. Наблюдается спад», — цитирует информационное агентство представителей управления.

По их словам, власти планируют усиливать защиту расположенных на набережной домов. Подтопление в Гвардейске началось несколько дней назад, когда начала подниматься вода в Преголе. «Это произошло потому, что в реке Лаве, впадающей в Преголю, был большой сброс воды в районе Правдинска, где расположен каскад небольших гидроэлектростанций, — поясняет „Интерфакс“. — Большое количество воды попадает в Преголю и с полей по мелиоративным каналам и ручьям. На объемах воды сказалось то, что конец января был снежным, а затем шли затяжные дожди».

Ранее синоптики сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечали, что уровень воды в Преголе в районе Гвардейска превысил средние показатели, а река Дейма вышла из берегов.

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