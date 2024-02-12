Власти Гвардейска надеются, что вода не поднимется до критического уровня

Власти подтопленного Гвардейска надеются, что вода не поднимется на критический уровень, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное управление по делам ГО и ЧС.

«В настоящее время муниципалитет мешками с песком пытается предотвратить подтопление домов, которые расположены на берегу реки Преголи. Уровень воды сейчас составляет 2,78 метра, то есть не доходит до 3,5 метров, что является критичным. Но в последнее время система датчиков и постоянный мониторинг говорят о том, что вода на этот критический уровень не поднимется. Наблюдается спад», — цитирует информационное агентство представителей управления.

По их словам, власти планируют усиливать защиту расположенных на набережной домов. Подтопление в Гвардейске началось несколько дней назад, когда начала подниматься вода в Преголе. «Это произошло потому, что в реке Лаве, впадающей в Преголю, был большой сброс воды в районе Правдинска, где расположен каскад небольших гидроэлектростанций, — поясняет „Интерфакс“. — Большое количество воды попадает в Преголю и с полей по мелиоративным каналам и ручьям. На объемах воды сказалось то, что конец января был снежным, а затем шли затяжные дожди».

Ранее синоптики сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечали, что уровень воды в Преголе в районе Гвардейска превысил средние показатели, а река Дейма вышла из берегов.