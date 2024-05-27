Эксперты отмечают рост числа заболевших рассеянным склерозом после пандемии

После эпидемии коронавируса медики фиксируют рост числа заболевших рассеянным склерозом. Больных стало больше по всему миру. Об этом сообщил на пресс-конференции директор института клинической неврологии, руководитель Отдела нейроиммунологии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Алексей Бойко, пишет «Интерфакс».

По его словам, основными доказанными факторами, запускающими обострение рассеянного склероза являются любая вирусная инфекция и длительное психоэмоциальное напряжение, хронический стресс. «Коронавирус, как и любой вирус, мог вызывать обострение заболевания. Более тяжелое течение коронавирусной инфекции при рассеянном склерозе не отмечено», — уточнил Бойко.

«Ситуация такая, что сейчас этот диагноз ставится новому человеку каждые пять минут в мире, где-то каждые пять минут кому-то ставят диагноз рассеянный склероз», — добавил он, отметив, что прирост заболевших происходит, в первую очередь, за счет молодых женщин.

В России около 150 тысяч человек страдают рассеянным склерозом; количество заболевших в стране, как и во всем мире, увеличивается. В мире таких пациентов около 3,5 миллиона.