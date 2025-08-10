Погода в Калининградской области 10 августа

Днём в воскресенье, 10 августа, в Калининградской области ожидается облачная погода, возможны осадки. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +22°C. Атмосферное давление — 762 мм, ветер северо-западный, 4 м/с.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём 19°C, на востоке области +23°C. Ночью температуры опустятся до +18°C на побережье и до +13°C на востоке. На всей территории региона днём ожидаются умеренные осадки.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье облачно. Температура утром +18°C, днём +25,4°C, вечером +25,7°C. Влажность составит до 98%, давление — 764 мм.В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что 10 августа «в ранних утренних часов (5-6 ч) в Калининграде, на западе и побережье ожидаются дожди, которые к востоку региона доберутся ~ к 9-10 ч, возможны грозы. К полудню обложные дожди в регионе закончатся (в Калининграде прекратятся к 9-10 ч). После полудня прояснится (переменная облачность), местами возможны кратковременные дожди, грозы. К вечеру существенные осадки прекратятся. Днем в Калининграде и области +19...+23°С. Ветер ночью и утром южный/юго-западный, слабый/умеренный (3-6 м/с), днем и вечером северо-западный, в Калининграде и области умеренный/свежий (6-10 м/с), на побережье свежий/сильный (7-11 м/с), в порывах до 12-14 м/с».