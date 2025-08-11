Избушка-пирушка, Белый Лисбон: Россельхознадзор выявил не внесенные в Госреестр семена

В ходе мониторинга сети «Интернет» в онлайн-магазинах региональным управлением Россельхознадзора выявлены не зарегистрированные в Государственном реестре семена и саженцы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«На всех интернет-ресурсах должностными лицами выявлена реализация 100 сортов и гибридов семян овощных культур, рассады, посадочного материала плодовых культур, не внесенных в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Это семена томата Монгольский карлик, Ранний красный, Избушка-пирушка, Марманде, Томатное дерево, Биг Сашер, КС-10, Биг Оранж, Кибо, Черри черные полосатые, Гаспаччо; перец сладкий Саndy Саnе, Саndy Саnе Yеllоw, Саndy Саnе Оrаngе, Саndy Саnе Сhосоlаtе, Соrnо di Тоrо, Соrnо di Тоrо Оrаngе, Dоuх D’Еsраgnе, Сriоllа Dе и др.; лук репчатый Белый Лисбон», — сообщили в Росельхознадзоре.

Кроме того, выяснилось, что в Госреестре отсутствуют и сорта саженцев яблони Мельба, Ред Крафт, Конфетное, Голден Миллениум, Хани Крисп, Гала Маст, Деликатес, Суйслепское, Золотая Китайка; груши Лесная красавица, Дюшес, Кармен, Декора, Талгарская, Июльская ранняя, Осенняя сладкая; винограда Супага, Красотка, Алешенькин, реализуемые на страницах сайтов.

По итогу проверок двум юридическим лицам и пяти индивидуальным предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.