Избушка-пирушка, Белый Лисбон: Россельхознадзор выявил не внесенные в Госреестр семена

Все новости по теме: Продуктовая безопасность

В ходе мониторинга сети «Интернет» в онлайн-магазинах региональным управлением Россельхознадзора выявлены не зарегистрированные в Государственном реестре семена и саженцы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«На всех интернет-ресурсах должностными лицами выявлена реализация 100 сортов и гибридов семян овощных культур, рассады, посадочного материала плодовых культур, не внесенных в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Это семена томата Монгольский карлик, Ранний красный, Избушка-пирушка, Марманде, Томатное дерево, Биг Сашер, КС-10, Биг Оранж, Кибо, Черри черные полосатые, Гаспаччо; перец сладкий Саndy Саnе, Саndy Саnе Yеllоw, Саndy Саnе Оrаngе, Саndy Саnе Сhосоlаtе, Соrnо di Тоrо, Соrnо di Тоrо Оrаngе, Dоuх D’Еsраgnе, Сriоllа Dе и др.; лук репчатый Белый Лисбон», — сообщили в Росельхознадзоре.

Кроме того, выяснилось, что в Госреестре отсутствуют и сорта саженцев яблони Мельба, Ред Крафт, Конфетное, Голден Миллениум, Хани Крисп, Гала Маст, Деликатес, Суйслепское, Золотая Китайка; груши Лесная красавица, Дюшес, Кармен, Декора, Талгарская, Июльская ранняя, Осенняя сладкая; винограда Супага, Красотка, Алешенькин, реализуемые на страницах сайтов.

По итогу проверок двум юридическим лицам и пяти индивидуальным предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter