Ермак: строительство велодорожки «От косы до косы» идёт по графику

Строительство велодорожки «От косы до косы» идёт по графику. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом заявил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Чиновник пояснил, что проект нужно делить на два этапа. Первый, от Зеленоградска до Приморья, уже готов, и велосипедисты пользуются им. Второй участок, до Балтийской косы, ещё строится. По словам министра, полотно сейчас там может прерываться. Пользоваться им нельзя.

«Это пока ещё не законченный строительный объект со всеми вытекающими позициями. Себя там можно травмировать, нечаянно на что-то наехав, на какой-то оставленный строительный инструмент, например, или вообще повредить велосипед. Поэтому это ещё строительная площадка, на которой ведутся работы, и мы рассчитываем её полностью завершить до конца 2026 года. То есть ещё этот год до конца мы будем строить и до 20 декабря 2026 года. Так у нас по контракту, по договору, который мы подписали в рамках проекта „Туризм и гостеприимство“», — заявил Ермак.

В ноябре 2024 года министерство по культуре и туризму Калининградской области сообщало о планах увеличить стоимость второго этапа строительства велодорожки от Куршской до Балтийской косы на 17532,39 тыс. рублей. Изначально на велодорожку длиной 54,312 км закладывалось 1024,6 млн рублей. Региональное ведомство тогда предлагало увеличить эту цифру до 1042,2 млн рублей.

