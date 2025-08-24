В Полесске появился мурал с изображением девушки из песни «Катюша» (фото)

В Полесске появился мурал с изображением девушки из известной советской песни «Катюша». Об этом сообщила администрация муниципального округа на своей странице «ВКонтакте».

Изображение нанесли на фасад дома по улице Калининградской. По словам властей, его создавали почти три месяца. При этом на мурал ещё планируется добавить QR-код. Это поможет изображению «ожить» и погрузить сканирующих в музыкальное произведение.

«Идея с муралом реализована благодаря администрации Полесского муниципального округа и редакции газеты „Полесский вестник“, выполнен в рамках проекта „Наше достояние“ к 80-летию Великой Победы и образованию Калининградской области. Творил художник Кирилл Гейнц. Работа над реализацией второго мурала начнется уже в следующем году», — сообщили в администрации муниципалитета.