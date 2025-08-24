В Полесске появился мурал с изображением девушки из песни «Катюша» (фото)

В Полесске появился мурал с изображением девушки из песни «Катюша» (фото)
Фото: администрация Полесского округа
Все новости по теме: Муниципалитеты

В Полесске появился мурал с изображением девушки из известной советской песни «Катюша». Об этом сообщила администрация муниципального округа на своей странице «ВКонтакте».

Изображение нанесли на фасад дома по улице Калининградской. По словам властей, его создавали почти три месяца. При этом на мурал ещё планируется добавить QR-код. Это поможет изображению «ожить» и погрузить сканирующих в музыкальное произведение.

«Идея с муралом реализована благодаря администрации Полесского муниципального округа и редакции газеты „Полесский вестник“, выполнен в рамках проекта „Наше достояние“ к 80-летию Великой Победы и образованию Калининградской области. Творил художник Кирилл Гейнц. Работа над реализацией второго мурала начнется уже в следующем году», — сообщили в администрации муниципалитета.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter