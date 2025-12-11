Погода в Калининградской области 11 декабря

Погода в Калининградской области 11 декабря

Днём в четверг, 11 декабря, в Калининградской области ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +9°C. Атмосферное давление — 759 мм, ветер западный, 7 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске +9°C, на востоке области +10°C. На всей территории региона ожидается небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг пасмурно. Температура утром и днём +9°C, вечером +8°C. Влажность составит до 94%, давление — 759 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, прогнозируется усиление западного ветра на побережье до 24 м/с.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в четверг «регион будет находиться на периферии циклонической депрессии над севером Европы. На улице будет тепло, ветрено, и не обойдется без периодических осадков. У побережья ветер усилится до порывов, близких к штормовым значениям».
