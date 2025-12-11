Калининградка вернула знакомой долг в 2,6 млн после ареста имущества

Все новости по теме: Долги
Калининградка вернула знакомой долг в 2,6 млн после ареста имущества

После ареста движимого и недвижимого имущества, наложенного приставами Центрального района, калининградка вернула своей знакомой долг в 2,6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Жительницы Калининграда заключили договор займа: одна из женщин передала второй 1,5 млн рублей под проценты на год, но не получила деньги обратно в установленный срок. Суд постановил взыскать с заёмщицы основную сумму долга, проценты за пользование займом и неустойку — всего 2,6 млн рублей.

Поскольку должница не исполнила решение суда добровольно, приставы наложили арест на счета гражданки и запретили совершение регистрационных действий с её имуществом — легковым автомобилем «Хендэ» 2017 года выпуска, домом площадью 200 квадратных метров и земельным участком площадью 6 соток. Также должнице временно ограничили выезд из РФ.

После принятых мер вся сумма задолженности поступила на депозитный счет отделения, а затем была перечислена взыскательнице. Должнице пришлось дополнительно оплатить исполнительский сбор 183 тыс рублей за неисполнение требований в установленные законом сроки.

После этого все ограничения были сняты.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter