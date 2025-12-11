Калининградка вернула знакомой долг в 2,6 млн после ареста имущества

После ареста движимого и недвижимого имущества, наложенного приставами Центрального района, калининградка вернула своей знакомой долг в 2,6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Жительницы Калининграда заключили договор займа: одна из женщин передала второй 1,5 млн рублей под проценты на год, но не получила деньги обратно в установленный срок. Суд постановил взыскать с заёмщицы основную сумму долга, проценты за пользование займом и неустойку — всего 2,6 млн рублей.

Поскольку должница не исполнила решение суда добровольно, приставы наложили арест на счета гражданки и запретили совершение регистрационных действий с её имуществом — легковым автомобилем «Хендэ» 2017 года выпуска, домом площадью 200 квадратных метров и земельным участком площадью 6 соток. Также должнице временно ограничили выезд из РФ.

После принятых мер вся сумма задолженности поступила на депозитный счет отделения, а затем была перечислена взыскательнице. Должнице пришлось дополнительно оплатить исполнительский сбор 183 тыс рублей за неисполнение требований в установленные законом сроки.

После этого все ограничения были сняты.