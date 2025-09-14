В МЧС предупредили о приближении к Калининграду гроз и ливней

В МЧС предупредили о приближении к Калининграду гроз и ливней
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
К Калининграду с юга области приближаются грозы и ливневые дожди. Резкого ухудшения погодных условий, по данным МЧС России по Калининградской области, следует ожидать в ближайшие три часа.

«Ожидаются грозы, ливневые дожди. Смещение с юга на север. Сейчас гроза в Мамоново. Будьте внимательны и осторожны!» — сообщили в ведомстве.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» также даёт неофициальный конвективный прогноз на воскресенье.

«Допустимый риск для всего региона связан с вероятностью ливней и гроз в течение суток воскресенья (на западе и в Калининграде — преимущественно в дневные часы, на востоке и севере области — после обеда и вечером) с риском выпадения большого количества осадков (ливневые паводки), в меньшей степени со шквалами до 15-20 м/с», — сообщили метеоэксперты.

