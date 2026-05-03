Источники: на должность директора ГТРК «Калининград» рассматривают кандидатуру Долгачёва

Кандидатура 45-летнего руководителя ГТРК «Луганск» Николая Долгачёва рассматривается на пост директора ГТРК «Калининград», сообщили «Новому Калининграду» два источника, знакомых с ситуацией. Ранее Долгачёв уже руководил калининградской телерадиокомпанией, период его руководства был связан с активизацией борьбы «с германизацией».

Как сообщил «Новому Калининграду» один из источников, у руководителя ГТРК «Калининград» Натальи Ильиной возникли сложности с продлением контракта. По словам другого собеседника, на пост директора государственного телевидения на федеральном уровне лоббируют кандидатуру Николая Долгачёва, который ранее уже был директором калининградской ГТРК. Другой источник отметил, что «это была попытка [продвинуть Долгачёва], но, по всей видимости, неудачная». Оперативный комментарий регионального ГТРК получить не удалось.

Отметим, что Николай Долгачёв начинал свою карьеру в Калининграде, затем долгое время работал собкорром телеканала «Россия-1», возглавлял корпункт ВГТРК в Краснодарском крае. С 2016 года по 2018 год он являлся директором ГТРК «Калининград». С приходом Николая Долгачева ГТРК принимала активное участие в борьбе с так называемой «германизацией» и прославилась участием в агрессивных информационных кампаниях, в том числе против Немецко-русского дома и его бывшего главы Виктора Гофмана.

В начале 2018 года федеральная общественная Коллегия по жалобам на прессу признала сюжет программы «Вести-Калининград» о деятельности общества «Зеленоградск-Пиннеберг» нарушающим журналистскую этику, назвав его «псевдорасследованием». Репортаж «Вестей» признали пропагандой, в которой используется «язык вражды». Заключение коллегии и экспертизы, на основании которой оно выносилось, Долгачев назвал «частным мнением». Спустя несколько месяцев он покинул пост директора ГТРК «Калининград» и возглавил ГТРК «Таврида».

Должность в Крыму оставил спустя полтора года. Как утверждают источники, это произошло после выпущенного в эфир государственной телекомпании сюжета про «керченского стрелка». После этого Долгачев работал собкором ВГТРК, с 2014 года — военным корреспондентом.

В последние годы возглавляет ГТРК «Луганск». Является кавалером двух Орденов Мужества, обладателем звания «Золотое перо российской журналистики», премии Правительства РФ в области СМИ.