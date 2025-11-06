Пассажироперевозки поездами дальнего следования на КЖД выросли на 14%

Пассажироперевозки поездами дальнего следования на КЖД выросли на 14%
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: КЖД

В Калининградской области с января по октябрь 2025 года поездами дальнего следования отправили 217,3 тыс. пассажиров, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба КЖД. 

Всего с начала года с вокзалов и станций магистрали отправили 7 млн 933 тыс. человек, что на 1,6% больше уровня 2024 года. Из них в пригородном сообщении перевезено более 7 млн 716 тыс. пассажиров – рост составил 1,2%.

В октябре с вокзалов и станций Калининградской магистрали отправили более 633 тыс. пассажиров (+2,5%), из которых на дальнее следование пришлось 20,9 тыс. (+25,5%). В пригородном сообщении перевезли более 612 тыс. человек (+1,8%). Пассажирооборот за десять месяцев составил 282,3 млн пассажиров (+4%), а в октябре  — 22,8 млн (+7%), добавляет пресс-служба 

