Власти сообщили об оптимизации схемы движения по проспекту Калинина

7 ноября была скорректирована схема движения по проспекту Калинина в районе подъёма на 2-ю эстакаду и перекрёстка с ул. Дзержинского в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения, уменьшения конфликтных точек при пересечении проезжих частей изменяется организация дорожного движения на перекрёстке улицы Дзержинского — проспекта Калинина (подъём на 2-й эстакадный мост):

— изменяется приоритет движения на перекрёстке, отдаётся преимущество подъёму с ул. Дзержинского;

— подъём с проспекта Калинина сужается и выводится на 2-й Эстакадный мост бесконфликтно», — говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательными и учитывать новую разметку и знаки.