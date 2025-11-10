Врач калининградского онкоцентра помогла пассажирке, потерявшей сознание в самолете

Врач калининградского онкоцентра помогла пассажирке, потерявшей сознание в самолете
Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Медицина

Врач отделения УЗИ онкоцентра Оксана Бушуй оказала первую помощь пассажирке во время рейса в Турцию. Об этом сообщила пресс-служба Онкологического центра Калининградской области.

Пожилой женщине — гражданке Турции — внезапно стало плохо, она начала терять сознание и сползла на пол. Бортпроводники обратились за помощью к пассажирам. «Когда я услышала, что ищут врача, мой сын посмотрел на меня — и все стало ясно. Мы не можем не откликнуться, когда рядом кому-то плохо», — рассказала Бушуй.

Состояние пассажирки удалось стабилизировать, самолет долетел без дальнейших происшествий. Туристическая компания и авиакомпания выразили врачу официальную благодарность, отметили в пресс-службе учреждения.

